7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

Сюжет

Видеокурс по алгебре для семиклассников, снятый в формате коротких роликов. Ребенок узнает о том, как преобразовывать буквенные выражения, решать линейные уравнения с одной переменной и системы уравнений, познакомится с графиками функций.

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