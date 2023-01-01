Математический язык. Математическая модель
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7 класс. Алгебра
Математический язык. Математическая модель

7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

6.82019, Математический язык. Математическая модель 14 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса

Сюжет

Видеокурс по алгебре для семиклассников, снятый в формате коротких роликов. Ребенок узнает о том, как преобразовывать буквенные выражения, решать линейные уравнения с одной переменной и системы уравнений, познакомится с графиками функций.
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