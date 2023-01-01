WinkСериалы7 класс. АлгебраФункция y=x²
7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 8 смотреть онлайн
6.82019, Функция y=x² 3 серии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса
Сюжет
Видеокурс по алгебре для семиклассников, снятый в формате коротких роликов. Ребенок узнает о том, как преобразовывать буквенные выражения, решать линейные уравнения с одной переменной и системы уравнений, познакомится с графиками функций.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Функция y=x² 8 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 �в русской озвучке на видеосервисе Wink.