WinkДетям6 класс. Всеобщая историяСудьбы западно-славянских государств
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) �сезон 7 смотреть онлайн
7.32011, Судьбы западно-славянских государств 2 серии
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
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