6 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель Светлана Жукова рассказывает о делении текста на части, стилях речи и выразительных средствах языка.

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