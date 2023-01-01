WinkСериалы6 класс. Русский ЯзыкСтилистика
6 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
6.82019, Стилистика 3 серии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
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Сюжет
Преподаватель Светлана Жукова рассказывает о делении текста на части, стилях речи и выразительных средствах языка.
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