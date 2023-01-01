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6 класс. Русский Язык
Словообразование

6 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

6.82019, Словообразование 2 серии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

СловообразованиеОрфографияМорфологияСтилистикаЛексика

Сюжет

Учитель русского языка Светлана Жукова рассказывает о способах словообразования существительных и прилагательных.
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