WinkСериалы6 класс. Русский ЯзыкСловообразование
6 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
6.82019, Словообразование 2 серии
Образовательные0+
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Сюжет
Учитель русского языка Светлана Жукова рассказывает о способах словообразования существительных и прилагательных.
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