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6 класс. Русский Язык (сериал, 2019) се�зон 2 смотреть онлайн
6.82019, Орфография 3 серии
Образовательные0+
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Сюжет
Учитель русского языка Светлана Жукова разбирает такие орфографические трудности, как слитное и дефисное написание прилагательных, Н и НН в прилагательных, образованных от существительных, гласные в суффиксах глаголов на -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-).
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