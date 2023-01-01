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6 класс. Русский Язык
Орфография

6 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

6.82019, Орфография 3 серии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

СловообразованиеОрфографияМорфологияСтилистикаЛексика

Сюжет

Учитель русского языка Светлана Жукова разбирает такие орфографические трудности, как слитное и дефисное написание прилагательных, Н и НН в прилагательных, образованных от существительных, гласные в суффиксах глаголов на -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-).
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