Сюжет

Учитель русского языка Светлана Жукова разбирает такие орфографические трудности, как слитное и дефисное написание прилагательных, Н и НН в прилагательных, образованных от существительных, гласные в суффиксах глаголов на -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-).

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