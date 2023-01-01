5 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель русского языка Светлана Жукова рассказывает о простых и сложных, союзных и бессоюзных предложениях, отличии частей речи от членов предложения, типах словосочетаний.

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