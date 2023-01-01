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5 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
7.72019, Морфемика 6 серий
Образовательные0+
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Сюжет
Учитель русского языка Светлана Жукова рассказывает о морфемах и морфемном анализе слова — с чего его начинать и в какой последовательности проводить.
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