WinkСериалы5 класс. Русский ЯзыкФонетика
5 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 1 с�мотреть онлайн
7.72019, Фонетика 2 серии
Образовательные0+
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Сюжет
Учитель русского языка Светлана Жукова рассказывает о том, как провести краткий фонетический анализ слова.
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