Wink
Детям
44 котенка
2-й сезон

44 котенка (мультсериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.82020, 44 Gatti 52 серии
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Кис-кис-коты» — это почти что «ливерпульская четвeрка», только итальянская и состоящая исключительно из котиков. Лампо, Миледи, Пончик и Пилу играют собственную музыку, а свободное от репетиций время посвящают приключениям и поддержке пушистых братьев, которым необходима помощь.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «44 котенка»