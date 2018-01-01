Wink
30 сребреников
1-й сезон

30 сребреников (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.22020, 30 Monedas 8 серий
Ужасы, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мистическая драма от создателя «Печальной баллады для трубы» Алекса де ла Иглесиа. Отец Вергара, экзорцист с криминальным прошлым, приезжает в захолустный испанский городок. Он собирается начать новую жизнь: как минимум, забыть темные моменты прошлого, однако скоро его настигнут враги. Кроме того, местная реальность начинает искажаться под воздействием проклятой монеты…

Страна
Испания
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «30 сребреников»