30 сребреников (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Мистическая драма от создателя «Печальной баллады для трубы» Алекса де ла Иглесиа. Отец Вергара, экзорцист с криминальным прошлым, приезжает в захолустный испанский городок. Он собирается начать новую жизнь: как минимум, забыть темные моменты прошлого, однако скоро его настигнут враги. Кроме того, местная реальность начинает искажаться под воздействием проклятой монеты…

