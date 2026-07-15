1812-1815. Заграничный поход. Сезон 1
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1812-1815. Заграничный поход
1-й сезон

1812-1815. Заграничный поход (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, 1812-1815. Заграничный поход. Сезон 1 4 серии
Документальный, Исторический12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Русская армия прошла путь от сожженной Москвы до покорения Парижа. А между этим было: сражение при Дрездене и Кульме, разгром французов под Лейпцигом и штурм столицы Франции. Победа в этих сражениях позволила русским штыкам спасти Европу от диктатуры Наполеона.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Документальный

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