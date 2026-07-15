Русская армия прошла путь от сожженной Москвы до покорения Парижа. А между этим было: сражение при Дрездене и Кульме, разгром французов под Лейпцигом и штурм столицы Франции. Победа в этих сражениях позволила русским штыкам спасти Европу от диктатуры Наполеона.

