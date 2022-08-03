Замечательная экранизация бессмертной книги Ильфа и Петрова поставлена в жанре мюзикла. Андрей Миронов и Анатолий Папанов, казалось, были предназначены, чтобы сыграть парочку авантюристов — охотников за стульями работы мастера Гамбса. А режиссер Марк Захаров, поставивший это ироничное и смешное представление, куда больше похожее на театральный спектакль, чем на фильм, позаботился окружить главных героев целым созвездием замечательных актеров.

