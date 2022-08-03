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12 стульев
1-й сезон

12 стульев (сериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн

1976, 12 стульев. Сезон 1 4 серии
Комедия, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Замечательная экранизация бессмертной книги Ильфа и Петрова поставлена в жанре мюзикла. Андрей Миронов и Анатолий Папанов, казалось, были предназначены, чтобы сыграть парочку авантюристов — охотников за стульями работы мастера Гамбса. А режиссер Марк Захаров, поставивший это ироничное и смешное представление, куда больше похожее на театральный спектакль, чем на фильм, позаботился окружить главных героев целым созвездием замечательных актеров.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения, Детектив

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «12 стульев»