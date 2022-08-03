WinkДетям12 стульев1-й сезон
12 стульев (сериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн
1976, 12 стульев. Сезон 1 4 серии
Комедия, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Замечательная экранизация бессмертной книги Ильфа и Петрова поставлена в жанре мюзикла. Андрей Миронов и Анатолий Папанов, казалось, были предназначены, чтобы сыграть парочку авантюристов — охотников за стульями работы мастера Гамбса. А режиссер Марк Захаров, поставивший это ироничное и смешное представление, куда больше похожее на театральный спектакль, чем на фильм, позаботился окружить главных героев целым созвездием замечательных актеров.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Приключения, Детектив
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Марк
Захаров
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- НГАктриса
Нелли
Гошева
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актриса
Любовь
Полищук
- Сценарист
Марк
Захаров
- ЕПСценарист
Евгений
Петров
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- БМХудожник
Борис
Мессерер
- ППХудожник
Петр
Пророков
- НОМонтажёр
Нина
Осипова
- ГРОператор
Георгий
Рерберг
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков