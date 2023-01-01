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10 класс. Физика
Электрический ток в различных средах

10 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 11 смотреть онлайн

6.22020, Электрический ток в различных средах 10 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеМеханика. КинематикаЗаконы механики НьютонаСилы в механикеЗаконы сохранения в механикеМеханика системы телОсновы молекулярно-кинетической теорииОсновы термодинамикиОсновы электродинамикиЗаконы постоянного токаЭлектрический ток в различных средах

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