WinkСериалы10-11 класс. Русский ЯзыкЛексические нормы
10-11 кл�асс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
6.52019, Лексические нормы 4 серии
Образовательные0+
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Сюжет
Преподаватель русского языка Николай Жаринов рассказывает о распространенных речевых ошибках, таких как тавтология, лексическая избыточность и др., а также учит различать паронимы и придерживаться лексических норм.
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