10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель русского языка Вера Кузьмина учит анализировать текст и писать выпускное сочинение на ЕГЭ. Она разбирает критерии оценки сочинения и дает рекомендации, которые помогут набрать максимум баллов на экзамене.

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