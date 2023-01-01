WinkСериалы10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)Работа с текстом: Сочинение
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
6.72019, Работа с текстом: Сочинение 5 серий
Образовательные0+
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Сюжет
Преподаватель русского языка Вера Кузьмина учит анализировать текст и писать выпускное сочинение на ЕГЭ. Она разбирает критерии оценки сочинения и дает рекомендации, которые помогут набрать максимум баллов на экзамене.
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