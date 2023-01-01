10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
6.72019, Орфография 12 серий
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+6 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 1
- 0+4 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 2
- 0+6 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 3
- 0+1 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 3
- 0+5 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 4
- 0+7 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 5
- 0+5 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 7
- 0+4 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 8
- 0+3 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГ�Э)
Сезон 1 Серия 9
- 0+4 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 10
- 0+5 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 11
- 0+3 мин
10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Преподаватель русского языка Вера Кузьмина напоминает правила орфографии. Среди тем — правописание приставок, чередующиеся и безударные гласные в корне слова, правописание НЕ с разыми частями речи и др.
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