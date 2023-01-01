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10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Орфография

10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

6.72019, Орфография 12 серий
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ОрфографияГрамматические, синтаксические, речевые нормыПунктуацияРабота с текстом: Сочинение

Сюжет

Преподаватель русского языка Вера Кузьмина напоминает правила орфографии. Среди тем — правописание приставок, чередующиеся и безударные гласные в корне слова, правописание НЕ с разыми частями речи и др.
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