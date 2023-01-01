10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватель русского языка Вера Кузьмина рассказывает о грамматических и синтаксических нормах, учит избегать речевых ошибок, в том числе орфоэпических и ошибок при употреблении паронимов.

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