WinkСериалы10-11 класс. МатематикаТекстовые задачи
10-11 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн
6.02019, Текстовые задачи 9 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+6 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 1
- 0+5 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 2
- 0+4 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 3
- 0+5 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 4
- 0+6 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 5
- 0+6 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 6
- 0+3 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 7
- 0+5 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 8
- 0+6 мин
10-11 класс. Математика
Сезон 5 Серия 9
Сюжет
Учитель математики Виктор Рабин рассказывает о том, как решать разные типы текстовых задач. Старшеклассники узнают, как складывать и умножать вероятности, решать задачи с помощью систем уравнений и применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией.
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