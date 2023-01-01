10-11 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

Сюжет

Учитель математики Виктор Рабин рассказывает о том, как решать разные типы текстовых задач. Старшеклассники узнают, как складывать и умножать вероятности, решать задачи с помощью систем уравнений и применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией.

Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc



Сериал Текстовые задачи 5 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.