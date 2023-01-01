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10-11 класс. Математика
Текстовые задачи

10-11 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

6.02019, Текстовые задачи 9 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ПовторениеАлгебраТригонометрияМатематический анализТекстовые задачиГеометрияСтереометрия

Сюжет

Учитель математики Виктор Рабин рассказывает о том, как решать разные типы текстовых задач. Старшеклассники узнают, как складывать и умножать вероятности, решать задачи с помощью систем уравнений и применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией.
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