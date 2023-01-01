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10-11 класс. Математика
Стереометрия

10-11 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 смотреть онлайн

6.02019, Стереометрия 5 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ПовторениеАлгебраТригонометрияМатематический анализТекстовые задачиГеометрияСтереометрия

Сюжет

Учитель математики Виктор Рабин познакомит школьников со стереометрическим фигурами: прямоугольным параллелепипедом, кубом, призмой, пирамидой, цилиндром, конусом, шаром. В конце раздела он расскажет о теореме о трех перпендикулярах.
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