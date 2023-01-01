WinkСериалы10-11 класс. МатематикаСтереометрия
10-11 класс. Математика (сери�ал, 2019) сезон 7 смотреть онлайн
6.02019, Стереометрия 5 серий
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Сюжет
Учитель математики Виктор Рабин познакомит школьников со стереометрическим фигурами: прямоугольным параллелепипедом, кубом, призмой, пирамидой, цилиндром, конусом, шаром. В конце раздела он расскажет о теореме о трех перпендикулярах.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Стереометрия 7 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.