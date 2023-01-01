Сюжет

Учитель математики Виктор Рабин познакомит школьников со стереометрическим фигурами: прямоугольным параллелепипедом, кубом, призмой, пирамидой, цилиндром, конусом, шаром. В конце раздела он расскажет о теореме о трех перпендикулярах.

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