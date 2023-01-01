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10-11 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
6.02019, Математический анализ 3 серии
Образовательные0+
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Сюжет
Учитель математики Виктор Рабин рассказывает о понятии производной, ее связи с касательной и учит находить производную от простейших функций.
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