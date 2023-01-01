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10-11 класс. Математика (ЕГЭ)
Геометрия

10-11 класс. Математика (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

6.92019, Геометрия 9 серий
Образовательные0+
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Текстовые задачиАлгебраГеометрия

Сюжет

Вместе с преподавателем Михаилом Венедиктовым решаем задачи формата ЕГЭ по геометрии. Разбираем типы геометрических и стереометрических фигур, которые встретятся на экзамене.
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