10-11 класс. Математика (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Вместе с преподавателем Михаилом Венедиктовым решаем задачи формата ЕГЭ по геометрии. Разбираем типы геометрических и стереометрических фигур, которые встретятся на экзамене.

Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc



Сериал Геометрия 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.