Украсть Бельмондо (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Украсть Бельмондо. Сезон 1 6 серий
Комедия, Криминал12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Модный московский писатель Бакунин на волне успеха, но и к нему приближается творческий застой. Он заключает с издателем пари, что за три месяца, не покидая Парижа, закончит новый роман. Уверенный в победе писатель ставит на кон своего любимца — кота, а издатель — раритетный автомобиль. Свидетелем этого спора становится Горелов — давний недруг и завистник писателя. Ранее он уже подстроил Бакунину размолвку с его любимой, а теперь жаждет закрепить успех. Но ни нанятые Гореловым бандиты, ни супервор Гренье, который должен выкрасть кота, не подозревают, что вместо столицы Франции издатель отправил Бакунина в Беларусь, в деревню под названием Париж.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
- НКРежиссёр
Николай
Князев
- ОНАктёр
Олег
Нестеров
- АБАктриса
Анна
Бондарева
- Актёр
Анатолий
Кот
- АДАктёр
Андрей
Добровольский
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- ПЕАктёр
Петр
Елфимов
- ЕИАктёр
Евгений
Ивкович
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- СЗАктриса
Светлана
Зеленковская
- КВСценарист
Константин
Воробьев
- ГДПродюсер
Геннадий
Давыдько
- ПШХудожник
Павел
Шаппо
- ВИМонтажёр
Валентина
Ивановская
- ВБОператор
Виктор
Бондарович
- ВАКомпозитор
Виталий
Артист