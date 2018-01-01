Украсть Бельмондо (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Модный московский писатель Бакунин на волне успеха, но и к нему приближается творческий застой. Он заключает с издателем пари, что за три месяца, не покидая Парижа, закончит новый роман. Уверенный в победе писатель ставит на кон своего любимца — кота, а издатель — раритетный автомобиль. Свидетелем этого спора становится Горелов — давний недруг и завистник писателя. Ранее он уже подстроил Бакунину размолвку с его любимой, а теперь жаждет закрепить успех. Но ни нанятые Гореловым бандиты, ни супервор Гренье, который должен выкрасть кота, не подозревают, что вместо столицы Франции издатель отправил Бакунина в Беларусь, в деревню под названием Париж.

