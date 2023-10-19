Վրիժառու (Мститель). Сезон 1
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Վրիժառու (Мститель)
1-й сезон

Վրիժառու (Мститель) (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

7.62008, Վրիժառու 13 серий
18+

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О сериале

Գլխավոր հերոսը՝ Գոռն ԱԱԾ աշխատակից է ու կարևոր գործի բացահայտման հանձնարարություն է ստացել։ Իրադարձությունները բարդ և ծավալուն ընթացք ունեն, քանի որ մեղավորների հետ Գոռը ունի չլուծված անձնական հարցեր։

Страна
США, Армения

Рейтинг

4.7 IMDb