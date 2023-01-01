Биография

Зехра Йылмаз — турецкая актриса. Родилась в Мерсине 30 июля 1992 года. Когда будущей артистке было 4 года, она переехала в Баку, где прожила до 17 лет, а затем вернулась в Турцию. Зехра окончила факультет радио, кино и телевидения Университета Мармара, после чего какое-то время обучалась актерскому мастерству у Джунейт Сайыл. Свою актерскую карьеру Зехра Йылмаз начала в 2016 году с сериала «Бодрумская сказка», где сыграла Рану. Также актриса известна по ролям в таких проектах, как многосерийные драмы «Слезы Дженнет», «Никто не знает», «Сердечная рана», комедии «Отцовские деньги» и «Моя молодость».