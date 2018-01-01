Биография

Юрий Музыка — советский и российский режиссер, сценарист и актер, оставивший значительный след в отечественном кино и телевидении. В 2006 году он был удостоен Премии ФСБ России в номинации «Кино- и телефильмы» за работу над телевизионным фильмом «Тайная стража». Родился в Сталино 9 февраля 1946 года. Юрий Музыка начал свою карьеру как режиссер в 1981 году с фильма «Переходный возраст» и продолжал активно работать в киноиндустрии на протяжении нескольких десятилетий. Среди режиссерских проектов Юрия Музыки можно выделить такие работы, как мини-сериалы «Временщик», «Нахалка» и сериал «Товарищи полицейские». В этих проектах он зарекомендовал себя как мастер создания напряженных и драматических сюжетов. Как сценарист Музыка отличился в таких фильмах, как «Крысы, или Ночная мафия» и «Антология приколов». В 2014 году Юрий Музыка также выступил в роли актера, сыграв бандита в своем мини-сериале «Временщик». На данный момент его фильмография насчитывает 17 фильмов, созданных в период с 1981 по 2015 год.