Биография

Юрий Морозов — украинский продюсер и сценарист. Член Союза кинематографистов Украины. После окончания школы обучался в Киевском театральном институте на факультете киноведения. Карьеру начал с должности главного редактора киностудии в Киеве, которую он занял в 1972 году. В середине 90-х перешел работать на телевидение, где и начал заниматься продюсерской деятельностью. В 2005 году стал генеральным директором украинского ТВ-канала. После этого возглавил продакшн-студию. В 2006 году Юрий Морозов выступил в качестве продюсера фильма «Осторожно, блондинки!». За время творческой карьеры поучаствовал в создании 18 картин, среди которых «Хорошие парни» 2008 года, «Соседи» 2010 года, «Подкидыши» 2016 года. Последняя работа, где Юрий Морозов выступил не только продюсером, но и автором идеи, — фильм «Роман с детективом», снятый в 2020 году. Автор сценария киноленты «Блондинка в нокауте» 2010 года.