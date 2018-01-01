Биография

Юрий Коноплянников – актер, писатель, родился 18 сентября 1950 года. Лауреат литературных премий. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «След», «Прокурорская проверка», «Станица» и др. В 1975 году стал выпускником ГИТИСа (мастерская Раевского И. М). С 1979 году участвовал в постановках театра драмы в Калуге. Дебютным фильмом Юрия Коноплянникова стала многосерийная семейная кинокартина «Волны Черного моря» (1975). После длительного перерыва в кинокарьере участвовал в сериале «Громовы. Дом надежды» (2007). В 2008 году зрители увидели актера в детективном сериале «Кулагин и партнеры». Был задействован в нескольких эпизодах сериала «След». Актер снимался в популярных ситкомах «Интерны», «Воронины», «Сфетофор». Одну из ролей Юрий Коноплянников исполнил в многосерийном криминальном детективе «Москва. Три вокзала». В 2014 году участвовал в съемках полнометражной комедийной мелодрамы «С 8 Марта, мужчины!». В 2015 году был задействован в сериале «Метод Фрейда – 2». В том же году на экраны вышел многосерийный детектив «Последний мент» с участием актера.