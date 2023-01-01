Биография

Юрий Гаркави — российский актер театра и кино. Родился в Москве 16 октября 1979 года. В 2001 году Юрий окончил актерский факультет ГИТИСа под руководством Алексея Бородина. Работал в различных театрах, но с 2021-го выступает в труппе Московского областного театра драмы и комедии. Снимался в рекламе и работал в качестве актера дубляжа. Владеет игрой на гитаре, фехтованием. Юрий Гаркави дебютировал на большом экране с ролью Митрошкина в сериале «Кулагин и партнеры» в 2004 году. Принимал участие в таких проектах, как «Поп», «Орда», «Учитель в законе. Возвращение», «Пятницкий. Глава вторая», «Проснемся вместе?», «Отель Элеон», «Сестры», «Пять с плюсом».