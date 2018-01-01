Биография

Юджин Смит (Eugene Smith) – американский актер с африканскими корнями. Родился 5 апреля 1982 года в округе Лонсайд (штат Нью-Джерси). Первые роли Юджин Смит сыграл в массовке, снимается в криминальных драмах, триллерах, боевиках. В обычной жизни не имеет ничего общего со своими экранными персонажами. Прилежно учился в Государственной средней школе Хэддон-Хайтс. Поступил в Университет Роуэна, получил степень бакалавра искусств и политических наук. Окончил магистратуру в престижном Ратгерском университете. После учебы американец планировал стать адвокатом, но нашел подработку в массовке фильма «Девушка из воды». Когда съемки закончились, решил продолжить карьеру в кино. Чтобы повысить мастерство, занимался в театральном кружке. Наставницей актера Юджина Смита стала коллега Донна Маррадзо. Первые роли американца были малозначительными. Он работал в массовке триллеров «Убежище», «Стрелок, «Явление». В более поздних фильмах Юджин Смит исполняет роли второго плана. В драме «Вердикт» появляется в образе секретаря суда, в комедии «Бамбуковая акула» изображает бандита. Сотрудничает с зарубежными кинокомпаниями, снимался в индийском боевике «Жертва».