Биография

Яна Оброскова — российская актриса кино и театра. Родилась в Москве 18 августа 1996 года. В 2017 году окончила режиссерский факультет Московского Государственного института театрального искусства. Изучала актерское мастерство на курсе Сергея Женовача. Играла в спектаклях театров «На Литейном», «Приюта комедианта» и «Такого театра». Одними из самых известных постановок, в которых участвовала актриса, стали «Билли Миллиган», «Киса», «Мандат», «Дядя Ваня». Яна Оброскова начала свою карьеру в кино с роли Алены в сериале «Условный мент». Далее артистка сыграла в проектах «Великолепная пятерка» и «Надвое».