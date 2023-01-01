Биография

Всеволод Николаев – актер. Играет как в кино, так и в театре. В некоторых проектах участвовал в качестве актера дубляжа. Большинство киноработ – картины в жанрах драма, мелодрама и комедия. Родился в 1998 году в Москве. В детстве посещал музыкальную школу, где изучал сольфеджио. Увлекался танцами и был членом детского вокального ансамбля «Непоседы». Снимался в рекламе йогуртов Danon. Играть на сцене театра начал еще будучи учеником школы. В числе постановок актера – «Булгаковская фантасмагория» и «Новогодний переполох». Однако театральные роли Всеволода Николаева не сделали его известным. Узнаваемость пришла лишь после начала кинокарьеры. Первые серьезные проекты в области кино появились в 2008 году. Это были комедийные телесериалы «Моя любимая ведьма» и «Шаг за шагом», а также детская полнометражная комедия «Осторожно, дети» и мелодрама «Прилетит вдруг волшебник». Наиболее известные фильмы Всеволода Николаева – телевизионный сериал «Универ» (сыграл геймера), мини-сериал «Вышел ежик из тумана», комедия «Самый лучший фильм 3-ДЭ» и криминальный боевик-драма «Учитель в законе. Возвращение». В качестве актера дубляжа работал над мультфильмом «В гости к Робинсонам».