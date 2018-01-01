Биография

Владимир Токарев — российский актер театра и кино, педагог. Родился в 1983 году. В 2006 году получил актерский диплом Международного славянского института им. Г. Р. Державина и поступил на работу в музыкальный театр для детей и молодежи «Экспромт» в Москве. В том же году стал преподавать актерское мастерство и сценическую речь в детских театральных студиях и проектах. Ставит спектакли с участием детей. Имеет диплом профпереподготовки Международной летней театральной школы СТД РФ под руководством Александра Калягина. На счету Владимира Токарева много работ в театральных постановках: «Сон в летнюю ночь», «Свободная пара», «Доходное место», «Стеклянный Зверинец», «Дама-невидимка», «Пиковая дама», «Всюду жизнь», «Дачные амуры», «Цилиндр» и других. Актер снялся в эпизодах сериалов «Время собирать камни», «Счастливы вместе» и «Адвокат 4» и участвовал в озвучивании мультфильма «Жил министр обороны».