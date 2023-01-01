Владимир Плахтий

Биография

Владимир Андреевич Плахтий – российский актер родом из Санкт-Петербурга. День рождения: 12 мая 1986 г. Родители актера Владимира Плахтия далеки от мира кино. Отец – Андрей Иванович, офицер железнодорожных войск, мать – Лариса Викторовна, супруга военного. Сразу после школы сдал экзамены в МГУ путей сообщения, где уже на 1-м курсе серьезно увлекся танцами в стиле «Go Go». Со своей группой «Energy» выступал в московских клубах. На пятом году обучения выбрал курсы Телерадиоведущих в РГГУ, после которых решился поступить в ВТУ им. Б. Щукина. С этого момента окончательно определился с будущей профессией и после окончания Щукинского училища в 2011 г. под руководством В. М. Маркина вошел в состав труппы Театра им. Островского. Вплоть до настоящего времени ведет активную деятельность в качестве шоумена и конферансье, которую совмещает с работой в кинематографе. Первые съемки пришлись на 2006 г., когда было получено приглашение на съемочную площадку сериала «Обреченная стать звездой», а почти сразу после этого – в эпизод комедийного ситкома «Моя прекрасная няня», где у Владимира Плахтия роль небольшая, но вместе с главными персонажами. В дальнейшем наиболее известными фильмами Владимира Плахтий являются комедия Евгения Бедарева «Тариф Новогодний» (2008 г.), экшен Михаила Хлебородова «Курьер из \"Рая\"» (2013 г.), триллер Стаса Шмелева «Провокатор» (2016 г.)."