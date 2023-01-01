Биография

Владимир Голубев — российский актер театра и кино. Родился 15 сентября 1968 года. После школы поступил в Новосибирское театральное училище на курс Владимира Граната. В 1994 году получил диплом, переехал в Москву и стал играть на сцене Московского театра «Живая вода» Экранным дебютом Владимира Голубева стал приключенческий боевик «Звездочет» 2004 года. В фильмографии актера также числятся сериалы «Легавый», «Эпидемия», «Раневская», «Библиотекарь», «За нас с вами».