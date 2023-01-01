Биография

Винс Тейлор (Vince Taylor) – британский актер и музыкант. Родился 14 марта 1962 года в Виндзоре. Исполняет роли второго плана в популярных сериалах, триллерах, драмах и детективах. В резюме актера Винса Тейлора указано более 20 проектов в кино. Англичанин родился в семье инженеров, но с детства интересовался музыкой и кино. Окончил Лондонский университет искусств, получил образование джазового исполнителя. В молодости писал песни, выступал с собственными композициями на концертах, работал звукоинженером. В 2010 году познакомился с актером, новый друг пригласил музыканта поработать в массовке. После первых сыгранных ролей Винс Тейлор решил продолжить карьеру в кино, прошел курсы актерского мастерства и обучение экранному рукопашному бою. Англичанин был задействован в массовке блокбастеров «Изгой», «Легенда», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», снимался в эпизодах сериалов «Жители Ист-Энда», «Безмолвный свидетель». Исполнил роли второго плана в триллере «Балкон» и боевике «Стрэттон: Первое задание». В фильмах Винс Тейлор предпочитает изображать отрицательных персонажей, иногда появляется на экране в образе госслужащего и военного.