Биография

Василий Слюсаренко – актер театра и кино. Появился на свет 16 июля 1976 года. После окончания школы поступил в РАТИ-ГИТИС, где проходил обучение на курсе Хейфеца. Закончил учебу в 2000 году. Аспирантуру проходил на факультете сценической пластики. В 2000 году получил роль Василий Слюсаренко в русско-немецкой постановке «Кухня», после чего, стал получать множество предложений на участие в различных театральных постановках. С 2013 года работает в ГИТИС и Институте современного искусства, преподает фехтование и сценическое движение. О личной жизни актер не распространяется. Первый фильм Василия Слюсаренко вышел на экраны в 2001 году. Сразу ему доверяли эпизодические небольшие роли. Его можно увидеть в таких картинах: «Две судьбы», «Неслужебное задание», «Моя прекрасная няня». Первую серьезную роль получил только в 2010 году, снявшись в картине «Обитель», где ему доверили сыграть Ивана Строева – педагога, решившего стать директором альтернативного детского дома, для использования воспитанников в собственных меркантильных целях. Дальше было участие в таких проектах: «Баллада о Бомбере», «Топтун», «Отражение радуги», «Майор Соколов. Игра без правил», «Марьина роща», «Практика».