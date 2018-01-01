Биография

Валерия Макарова — российская писательница, актриса и сценарист. Неоднократная участница форумов молодых писателей — как российских, так и зарубежных. В 2015 году ее произведение попало в лонг-лист литературной премии «Дебют», она стала финалисткой международного литературного конкурса «Славянское братство». Родилась в Москве 20 октября 1993 года. Будущая писательница в 2016 году окончила Литературный институт имени Горького. Затем Макарова постигала писательское искусство на литературных курсах — в частности, семинаре профессора прозы Рекемчука. Валерия Макарова совместно с Павлом Крутовым выступила в качестве сценариста комедийной киноленты «Ближе», снятой в 2021 году, и исполнила одну из ролей в этом фильме. На счету писательница несколько публикаций, одна из последних — сборник рассказов «Светотень». В 2017 году основала театр «Детское шампанское».