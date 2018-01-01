Биография

Валерий Романов — актер. Родился 6 января 1975 года. Валерий получил образование в Московском государственном индустриальном университете, где обучался по специальности «Управление персоналом». Кинодебют Валерия Романова состоялся в 2002 году. Он сыграл второстепенную роль в фильме «Страсти по Бумбарашу». Широкую популярность получил благодаря известным сериалам «Реальные пацаны» и «Улица», где также исполнил второстепенные роли. Кроме того, Романов снимался в картинах «Неестественный отбор» и «Библиотекарь».