Биография

Валентина Ведерникова — актриса театра и кино, сыграла более 60 ролей в кино. Среди ее работ роли в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», «Чужой», «Профиль убийцы», и других. Актриса выступала на сценах нескольких театров. В 60-х годах служила в драматическом театре им. Горького в Краснодаре. Затем исполнила несколько ролей на сцене Белгородского драматического театра. В 70-80-е годы служила в Русском театре в Уфе. Первым многосерийным фильмом Валентины Ведерниковой стала детективная лента «Тайны следствия». Эпизодические роли Валентине Ведерниковой достались в популярных детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный». В 2013 году актриса снялась в полнометражной мелодраме «Снегурочка», но в основном актрисе предлагали эпизодические роли в криминальных и детективных сериалах, таких как «Майор полиции», «Дознаватель», «Лучшие враги», «Чужой». В 2015 году вышла рейтинговая многосерийная лента «Профиль убийцы» с участием актрисы. В 2019 вышла на экраны полнометражная драма «Ничей», а также многосерийный «Проект \"Анна Николаевна\"»."