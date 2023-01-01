Биография

Угур Чавушоглу — турецкий актер театра, кино и телевидения. Родился в Стамбуле 12 марта 1967 года. Будущий актер окончил физический факультет Караденизского технического университета и факультет музыки и театрального искусства Билькентского университета. В 1992 году опубликовал сборник стихов. Является актером Государственного театра Анкары и участвовал во многих театральных постановках. Свою актерскую карьеру в кино и сериалах Угур Чавушоглу начал в 1995 году с роли Юмита Окая в сериале «Фальшивые миры». Известен по таким проектам, как драмы «Огненная земля», «Мерьем», «Если любовь позовет», комедии «Османская пощечина», «Жизнь прекрасна, когда любишь», «Рыбка Эгейского моря», «Случайная любовь».