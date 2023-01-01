Биография

Тунджел Куртиз — турецкий актер, режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель награды «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Родился в Биледжике 1 февраля 1936 года. После окончания школы изучал английскую филологию в Стамбульском университете, однако уже в 22 года вышел на театральную сцену. Принимал участие не только в турецких постановках, но и в шведских, немецких, британских. В 1970-х годах ставил пьесы для труппы «Турецкий ансамбль», также снимал документальные фильмы для телевидения. Впервые на экране Тунджел Куртиз появился в 1964 году, именно тогда он исполнил роль в фильме «Манеры дьявола». Затем последовали роли в картинах «Закон границы», «Надежда», «Автобус», «Улыбка ягненка», «Ангел-хранитель», «Дорога на Стамбул», «Он тоже меня любит», «Черное и белое». С 2012-го по 2013 годы играл в телевизионном хите «Великолепный век». Всего в фильмографии актера — 99 ролей.