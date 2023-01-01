Биография

Тим Белл — актер и продюсер из США. Фильмография насчитывает более 25 проектов в кино. В 2010 году Тим Белл принял участие в съемках «Тримей». Этот сериал снимался три года и имел достаточно большой успех. В итоге после участия в «Тримей» Тим Белл начал получать работу в других сериалах и фильмах, включая «Медальон» 2012 года и «Местные» 2018 года. Продюсировал только фильм «Путь Джейка» 2014 года, где был в качестве исполнительного продюсера. Лучшим фильмом актера считается картина «Два ствола» 2013 года, а среди сериалов отмечают ленты «Настоящий детектив» 2014 года, «Короли побега» 2012 года и «Тримей».