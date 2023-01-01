Биография

Татьяна Шкрабак — российская актриса. Родилась 11 октября 1948 года. По окончании школы Татьяна стала студенткой театрального училища в Саратове. Получив диплом, начала покорять подмостки. Она выступала на сценах Москвы, Ростова, Грозного и Саратова. В 1994-м была удостоена звания Заслуженной артистки Российской Федерации. В кино Татьяна Шкрабак дебютировала в 1990 году в советском триллере «Сатана». В конце 90-х получила роли в лентах «Куба далеко» и «Ласточка», а в 2006-м пополнила фильмографию комедийной драмой «Последний забой». Также Татьяну можно увидеть в сериалах «Чики», «Капкан для монстра» и «Юристы».