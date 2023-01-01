Биография

Татьяна Анисимова – актриса дубляжа, принявшая участие в русской озвучке 6 известных иностранных мультфильмов и аниме. Родилась 16 июля 1991 г. в городе Воронеже (Россия). Первая кинокартина с ее дубляжом – японский мультфильм-аниме «Принцесса Мононоке» (1997 г.), который был показан в России в 2010 году. Затем были другие, не менее значимые, фильмы с Татьяной Анисимовой. Например, японский мультик-аниме «Летние войны» (2009 г.), премьера которого в России состоялась в 2012 г. Из новых работ Татьяной Анисимовой можно выделить увлекательный детский мультфильм немецкого производства «Кокоша – маленький дракон» (2014), появившийся на экранах в России только в 2015 г. Этот мультик очень нравится российским и иностранным телезрителям всех возрастов, несмотря на то, что уже не совсем новый. Он красочный, с добрыми героями. Еще три знаменитых мультфильма японского производства, в которых она приняла участие как актриса русского дубляжа: «Наруто 8: Кровавая тюрьма» (2011), продолжение картины – «Наруто 9: Путь Ниндзя» (2012), а также финальный выпуск – «Наруто: Последний фильм» (2014). Эти мультфильмы набрали высокий рейтинг просмотра как в России, так и за пределами.