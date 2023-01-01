Биография

Татьяна Андриянова — российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде 19 апреля 1968 года. Актерскую карьеру Татьяна начала уже будучи взрослой — в 40 лет. Помимо съемок в кино, она играла роль дежурной в антрепризном спектакле «Зал ожидания №13» по пьесе Леонида Савина. Первыми проектами в фильмографии Татьяны Андрияновой стали сериалы «Литейный», «Лиговка» и «Жить сначала». Актрису также можно увидеть в исторической драме «Великая» 2015 года и в криминальной ленте «Мажор 3» режиссера Игоря Твердохлебова. Андриянова играла эпизодические роли в многосерийных картинах «Филин», «Пять минут тишины», «Шерлок Холмс», а также в полнометражном фильме «Снегурочка» 2013 года.