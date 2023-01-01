Биография

Тарас Цимбалюк — актер театра и кино. Фильмография артиста насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Последний янычар» и «Крепостная». В 2013 году Тарас Цимбалюк стал выпускником университета театра в Киеве. Участвовал в постановках театра «Сузирья». Свою кинокарьеру начал будучи еще студентом. Дебютным фильмом Тараса Цимбалюка стал многосерийный детективный триллер «Дневники Темного». Затем актер снялся в сериале «Сашка». В том же году был задействован в детективе «Возвращение Мухтара». Известность принесла Тарасу Цимбалюку роль в сериале «Последний янычар». В 2015 году актер участвовал в детективном сериале «Пес». Роль частного детектива исполнил в сериале «Подкидыши». В 2016 году на экраны вышла многосерийная комедия «Село на миллион» с участием актера. В 2018 году актер был задействован в сериале «Крепостная». В 2019 году его фильмография пополнилась еще несколькими проектами, среди которых многосерийные киноленты «Испытание», «Черный ворон», «Братья по крови» и другие.