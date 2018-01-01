Т. Павлова

Биография

Тамара Павлова — советская актриса, известная по ролям в жанрах драмы, мюзикла и комедии. Родилась в 1957 году. Тамара Павлова окончила Ленинградское хореографическое училище и в конце 70-х годов начала свою карьеру в искусстве в качестве артистки балета Мариинского театра. Благодаря своему таланту и творческому подходу, добилась успеха и признания на сцене. Была одной из ярких артисток своего времени. Карьера в кино Тамары Павловой включает фильмы «Мятежное море страстей» и «Любовь поругана... задушена... разбита...». Но наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Небесные ласточки», который остается популярным среди зрителей. Сейчас Тамара Павлова живет в Австрии, где продолжает вести активную творческую деятельность.