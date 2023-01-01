Биография

Светлана Токарская – актриса кино и театра, каскадер и фотомодель. Зрители ее знают по работам в популярных сериалах «След» и «Молодежка». Светлана родилась в Севастополе в 1988 году. Она была очень активным ребенком, занималась наравне с мальчиками допризывной подготовкой, ловко собирала и разбирала автомат. После окончания средней школы Токарская уехала в Киев и поступила в академию эстрадного и циркового искусства им. Л. Утесова. Активные занятия хореографией и акробатикой в академии пригодились девушке в будущем. Снимаясь в фильмах как актриса, она многие трюки делает самостоятельно, без дублера. Токарская сотрудничает с театрами «Русский терем» и «Горизонт», активно снимается в кино и сериалах. Фильмы Светланы Токарской: «Синхронистки», «Тайный город 3», «Экипаж», «Круговорот», «Отец Матвей», «Последний мент» и другие. Токарская умеет обращаться с оружием и мечтает о съемках в военном фильме. О личной жизни актрисы известно немного. Она любит спорт и путешествия, занимается йогой, стрельбой и дайвингом, хорошо катается на коньках и сноуборде. Сейчас артистка активно продолжает строить свою творческую карьеру и открыта для новых интересных предложений от режиссеров.